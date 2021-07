Wird der geplante Radweg nach Lemwerder in der Mitte gekappt?

Wird hier der Radweg nach Lemwerder unterbrochen? Die alte Bahnstrecke führt am Bereich des Marschwegs in Deichhausen entlang.

Frederik Grabbe

Delmenhorst/ Lemwerder . Beim geplanten Radweg nach Lemwerder kommt es jetzt darauf an, was in der Gemeinde entschieden wird. Befürworter der Wegeverbindung befürchten das Aus. Für Delmenhorst stellt sich die Frage: Macht ein halber Radweg überhaupt noch Sinn?

Beim geplanten Radweg auf der alten Bahntrasse zwischen Delmenhorst und Lemwerder müssen sich Befürworter wie Gegner weiter gedulden, bis sie Klarheit haben. So ist nun eine Debatte darüber, ob auf den Flächen der alten Bahnverbindung überh