Als auf der Langen Straße in Delmenhorst noch Autos fuhren

Delmenhorst im September 1970 (Archivfoto).

Hermann Weizsäcker

Delmenhorst. Im September 1970 fuhren noch Autos durch die Delmenhorster Innenstadt. Für Fußgänger gab es einen Bürgersteig.

Die Fußgänger brav auf dem Bürgersteig, Auto- und Radfahrer auf der Straße: So sah im September 1970 noch die „Hackordnung“ in der Delmenhorster Innenstadt aus. Erst in den kommenden Jahren bis 1975 sollten die Lange Straße, ein Teil d