Mitarbeiterin Christina Wendt steckt bereits mitten in den Vorbereitungen für die Eröffnung in der kommenden Woche.

Svana Kühn

Delmenhorst. Wegen der Corona-Auflagen herrschte lange Unklarheit über den konkreten Eröffnungstermin. Doch nun steht es fest: Anfang Juli will das neue El Toro-Team endlich starten.

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten steht das El Toro-Team nun in den Startlöchern. Anfang Juli will das Restaurant am Friesenpark seine Neueröffnung feiern. Auf der Speisekarte stehen unter anderem spanische Tapas, Duroc-Schwein,