Jugendtreff Hasport gründet Kinderstadt "Little Delmenhorst"

Auf dem Bauspielplatz der Kinderstadt können sich die Kleinen ihre eigenen Hütten bauen. Beaufsichtigt werden sie dabei von den Mitarbeitern vom Kinder- und Jugendhaus Treff Hasport. Hier: Einrichtungsleiter Jörg Mehrens.

Svana Kühn

Delmenhorst. Vor 650 Jahren erhielt Delmenhorst seine Stadtrechte. In der Kinderstadt "Little Delmenhorst" will das Jugendhaus "Treff Hasport" jetzt eine Zeitreise unternehmen.

Kinder an die Macht wird hier zur Realität. Sie sind Bäcker, Schmiede, Handwerker, Bürgermeister und später auch Verwaltungsangestellte und Redakteure. In der Kinderstadt "Little Delmenhorst" übernehmen die Kleinen mal das Ruder, gehen eine