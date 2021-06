Welche Möglichkeiten es im Hausbau in Delmenhorst gibt, soll künftig online stehen, so ein Vorstoß.

dpa/Bodo Marks (Symbolbild)

Delmenhorst. Einige bauliche Änderungen in der Stadt Delmenhorst sollen nun im Planungsausschuss besprochen werden. Bei einem durchaus umstrittenen Thema ist aber keine Abstimmung des Ausschusses vorgesehen.

Supermarkt an der Cramerstraße, neue Wege zum Wichernstift, Absenkung von Randsteinen, Baulückenkataster online stellen – der Bau- und Planungsausschuss wird in seiner kommenden Sitzung am 24. Juni um 17 Uhr mehrere besondere Projekte