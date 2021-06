Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist wieder minimal gestiegen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Nach einem Tag im einstelligen Bereich ist der Inzidenzwert in Delmenhorst am Mittwoch wieder knapp über 10 gestiegen. Das RKI meldete eine Neuinfektion und damit eine Inzidenz von 10,3.

Das Robert-Koch-Institut hat am Mittwoch eine Corona-Neuinfektion gemeldet. Der Inzidenzwert steigt damit von 9,0 auf 10,3, da am vergangenen Mittwoch keine neuen Fälle registriert wurden. Für Lockerungen der Stufe Null muss also neu gezähl