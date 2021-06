Hat als DJ einen enormen Erfahrungsschatz: Helmut Hein.

Hein

Delmenhorst. Die "Sommerwiese 2021" in Delmenhorst läuft. Mit DJ Helmut Hein steht in Kürze eine musikalische Zeitreise an.

Mit der "Sommerwiese 2021" auf der sogenannten Hotelwiese bieten Delmenhorster Schausteller seit Anfang Juni ein Stück Normalität in Zeiten von Corona. Schließlich sind große Volksfeste noch tabu, da braucht es einen Ersatz. Und z