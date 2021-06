Erste Corona-Testzentren in Delmenhorst sind geschlossen

In Delmenhorst haben zwei Corona-Testzentren ihren Betrieb bereits eingestellt.

Sebastian Gollnow / dpa

Delmenhorst. Zwei Corona-Testzentren in Delmenhorst haben bereits wieder ihre Türen geschlossen. Schon vergangene Woche hatten Betreiber von weniger Nachfrage berichtet.

Zwei der zahlreichen Corona-Testzentren in Delmenhorst haben ihre Arbeit eingestellt. Bei Facebook berichten Nutzer, dass die beiden Testzentren auf den Netto-Parkplätzen an der Syker Straße und am Deichhorst-Center bereits seit mehreren Ta