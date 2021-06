Der nächste Patientenvortrag im JHD widmet sich dem Thema Darmkrebs.

Delmenhorst. Um Darmkrebs geht es beim nächsten Online-Patientenvortrag des Josef-Hospitals Delmenhorst (JHD). Die Chefärzte Dr. Klaus Gutberlet und Dr. Frank Starp erklären, wie effektiv Vorsorge bei dieser Krebsart Leben rettet.

Immer mehr Menschen in Deutschland erkranken an Darmkrebs, doch immerhin sinkt der Anteil derer, die an der Krankheit sterben. Wie gut die Vorsorgemöglichkeiten sind, soll der nächste online angebotene Patientenvortrag des Josef-Hospitals D