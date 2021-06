Wollen einen Radweg zwischen Delmenhorst und Lemwerder: Der Delmenhorster OB-Kandidat Thomas Kuhnke, die Ratsmitglieder aus Lemwerder Brigitta Roseloh (Grüne) und Sven Schröder (UWL) sowie Dieter Holsten, Freier Wähler aus Hude.

Frederik Grabbe

Delmenhorst/ Lemwerder . Ein Radweg nach Lemwerder auf alten Bahngleisen ist in Delmenhorst schon lange beschlossene Sache. Doch in Lemwerder diskutiert man aktuell darüber, ob die Flächen dafür verkauft werden sollen. Steht der Radweg vor dem Scheitern? Teile der Politik sind in Alarmstimmung.

Wird der geplante Radweg zwischen Delmenhorst und Lemwerder Realität? Wenn man mit dem Oberbürgermeisterkandidaten der Freien Wähler, Thomas Kuhnke, und einigen Ratsvertretern aus Lemwerder spricht, könnte dieses Vorhaben arg bedroht sein.