Inzidenzwert sinkt: Wohl bald weitere Lockerungen in Delmenhorst

In Delmenhorst können die Corona-Beschränkungen voraussichtlich am Mittwoch gelockert werden.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Corona-Lage in Delmenhorst entspannt sich weiter. Das Robert-Koch-Institut hat am Sonntag einen Inzidenzwert von 10,3 für die Stadt gemeldet. Damit dürfte es nächste Woche weitere Lockerungen geben.

In den vergangenen Tagen ging es mit dem Inzidenzwert in Delmenhorst stetig bergab. An diesem Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut keine Neuinfektion und damit einen Inzidenzwert von 10,3 für die Stadt, da fünf Infektionen von vergangen