Wetterdienst nimmt Warnung vor Gewittern in Delmenhorst und Ganderkesee zurück

Am Sonntag könnte es in Delmenhorst wieder krachen. Der DWD warnt vor Gewittern.

Janin Kastens

Delmenhorst/Ganderkesee. Nach der Hitze kommt die Abkühlung: Der Deutsche Wetterdienst hatte am Samstag noch vor schweren Gewittern in Delmenhorst und Ganderkesee gewarnt. Am Sonntag änderte sich die Situation jedoch.

Die erste große Hitzewelle des Jahres hatte die Region einige Tage fest im Griff. Der Donnerstag war einer der heißesten Juni-Tage seit Beginn der Aufzeichnungen. Nun endet die Hitze und das Wetter wird etwas unbeständiger. Der DWD hatte no