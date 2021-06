Große Nachfrage nach Plätzen bei Public Viewings in Delmenhorst und umzu

Mitfiebern: Durch die Lockerungen ist das nicht nur auf dem heimischen Sofa möglich. In vielen Lokalen in Delmenhorst und umzu werden kleinere Public-Viewing-Veranstaltungen angeboten. (Symbolfoto)

Ulrich Perrey/dpa

Delmenhorst/Ganderkesee. Auf große Public Viewings müssen Fußballfans in Delmenhorst und Umgebung diesmal verzichten. Doch zum zweiten EM-Spiel der Deutschen gegen Portugal am Samstag gibt es wieder kleinere Veranstaltungen. Wer noch dabei sein will, muss sich beeilen oder früh dran sein.

Nach der Pleite am Dienstag muss sich die deutsche Nationalelf der nächsten Herausforderung stellen: Am Samstag, 19. Juni, um 18 Uhr geht es gegen Titelverteidiger Portugal weiter. Wer die Partie aber in geselliger Runde beim Public Viewing