33,3 Grad wurden am Donnerstag in der Region gemessen. (Symbolfoto)

Jan Eric Fiedler

Delmenhorst. 33,3 Grad waren es am Donnerstag in Delmenhorst. Nur an zwei Juni-Tagen war es in den vergangenen 20 Jahren heißer. Am Sonntag kommen die Gewitter.

Bis zu 34 Grad hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag für die Region vorhergesagt. Mit 33,3 Grad (gemessen an der Wetterstation Bremen) wurde die Vorhersage zwar knapp verfehlt. Trotzdem war es einer der heißesten Juni-Tage sei