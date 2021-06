Oberstleutnant Torsten Ickert und Generalleutnant Martin Schelleis enthüllten den Namen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Name Feldwebel-Lilienthal-Kaserne ist Geschichte: Ab sofort gilt der neue Name "Delmetal-Kaserne". Die Umbenennung könnte auch Impulsgeber für weitere Umbenennungen in Delmenhorst sein.

Die ehemalige Feldwebel-Lilienthal-Kaserne in Delmenhorst hat einen neuen Namen. Am 17. Juni ist der Bundeswehrstandort in "Delmetal-Kaserne" umbenannt worden. Vorausgegangen war ein langer Prozess der Abwägung, weil der Name von Dietrich L