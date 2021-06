34 Rekruten legten ihr Gelöbnis oder ihren Diensteid in der Delmetal-Kaserne ab.

Kai Hasse

Delmenhorst. Besonders viele Rekruten haben am Donnerstag ihren Eid oder ihr Gelöbnis in der Delmetal-Kaserne Delmenhort abgelegt. Die Redner legten den Fokus darauf, wie Soldaten in der Pandemie helfen.

34 Rekruten haben in der Delmetal-Kaserne an diesem Donnerstag ihr Gelöbnis oder ihren Diensteid als Soldaten abgelegt. Eine bemerkenswert hohe Zahl. Denn auch die freiwillig Wehrdienstleistenden im Heimatschutz sind in diese