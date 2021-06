Am Donnerstag haben einige Delmenhorster Schulen Hitzefrei gegeben.

Delmenhorst. Mehr als 30 Grad in Delmenhorst haben am Donnerstag zu Hitzefrei an einigen Schulen geführt. Auch am Freitag soll es heiß werden. Wie sind die Regeln? Ein Überblick.

Die aktuellen Temperaturen haben auch auf den Schulbetrieb Auswirkungen: Die beiden Gymnasien in Delmenhorst haben ihren Schülern am Donnerstag Hitzefrei gegeben. Ungewöhnlich: Auch Schüler der Sekundarstufe II sind davon betroffe