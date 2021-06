Unfallflucht: Geparktes Auto in Delmenhorst schwer beschädigt

Das Auto wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Nach einer Unfallflucht in Delmenhorst bittet die Polizei um Hinweise. Ein an der Thüringer Straße geparktes Auto wurde in der Nacht angefahren, gegen den Bordstein geschoben und dabei schwer beschädigt.

Der Unfall hat sich nach Angaben der Polizei am Donnerstag kurz nach Mitternacht an der Thüringer Straße auf Höhe der Einmündung Lindenstraße ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer ist demnach gegen 0.15 Uhr mit einem am Straßenrand o