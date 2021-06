Public Viewings in Delmenhorst und umzu: Fotos aus den Biergärten

Die Deutschland-Fans haben am Samstag einen 4:2-Sieg der Nationalmannschaft gegen Portugal bejubelt.

Manuel Titze

Delmenhorst/Hoykenkamp. Zahlreiche Fans verfolgten das zweite Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstag gegen Portugal auf der Delmenhorster Sommerwiese, im Open-Air-Garten bei Schierenbeck und in der Gastronomie Menkens in Hoykenkamp. Hier gibt es die Bilder von den Public Viewings.

Nach der Auftakt-Pleite gegen Frankreich hat die deutsche Nationalmannschaft ihr zweites EM-Spiel gegen Portugal am Samstagabend furios mit 4:2 gewonnen. Zahlreiche Fans verfolgten das Spiel bei den Public Viewings in Delmenhorst und Gander