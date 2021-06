Zu Ehren von Paul von Lettow-Vorbeck: Stahlhelmaufmarsch 1924 in der Delmenhorster Innenstadt.

Sammlung Glöckner

Delmenhorst. In Delmenhorst gibt es ein "Kolonialviertel": Warum einige Straßennamen in Annenheide aus heutiger Sicht zu hinterfragen sind.

Im Jahr 1900 nahm er am Kampf gegen die „Boxer“ in Peking teil. 1904 beteiligte er sich als Adjutant des Oberbefehlshabers der deutschen Truppen im heutigen Namibia am Völkermord an den Herero und Nama. Im Ersten Weltkrieg erwarb er sich in