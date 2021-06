Schmuck weg: Falsche Wasserwerker beklauen Seniorin in Delmenhorst

Falsche Wasserwerker haben in Delmenhorst den wertvollen Schmuck einer 90-jährige Frau gestohlen. (Symbolbild)

dpa / Friso Gentsch

Delmenhorst. Zwei bislang unbekannte Täter haben sich in Delmenhorst Anfang der Woche als Wasserwerker ausgegeben und sind so an teuren Schmuck gelangt. Die Polizei sucht Zeugen.

Den Polizeiinformationen nach hat sich der Diebstahl an der Schönemoorer Straße zwischen den Einmündungen Schillerstraße und Matthias-Claudius-Weg zwischen Montag, 13.30 Uhr und Dienstag, 7 Uhr ereignet. Einer der Täter klingelte bei einer