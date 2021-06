Stedinger Straße in Delmenhorst wird für zwei Wochen voll gesperrt

Die Stedinger Straße ist ab Montag, 21. Juni, für gut zwei Wochen für Asphaltarbeiten gesperrt. (Symbolbild)

imago images / Steffen Unger

Delmenhorst. Ab Montag, 21. Juni, wird die Stedinger Straße auf Höhe Dwostraße zwischen der Aral und der Jet-Tankstelle für gut zwei Wochen gesperrt sein.

Wie die Stadt mitteilt, wird in diesem Abschnitt die Asphaltdecke erneuert. Die Straßensanierung dauert voraussichtlich bis Freitag, 2. Juli. In einer ersten Mitteilung war die Stadt am Mittwoch noch von einer voraussichtlichen Sperrung bis