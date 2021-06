Immer wieder werden Impftermine kurzfristig abgesagt oder nicht wahrgenommen. Eine App soll es nun erleichtern, kurzfristig Nachrücker zu finden. (Symbolfoto)

Fabian Sommer/dpa

Delmenhorst. Wenn Impftermine kurzfristig abgesagt oder nicht wahrgenommen werden, bleiben Impfdosen übrig. Damit keine Impfdosis verloren geht, setzt das Delmenhorster Impfzentrum ab sofort auf die App „Nowee“. Sie bringt Impfwillige und Impfzentrum kostenfrei zusammen.

Mit der App können im Impfzentrum Am Wehrhahn übrig gebliebene Impfstoffdosen innerhalb kürzester Zeit an Impflinge vergeben werden, informiert die Stadt Delmenhorst in einer Mitteilung. Impfbereite Menschen können sich in der App "Nowee" r