Erdbeeren zum Selbstpflücken wachsen auf dem Hof Pleus in Stickgras auf 1,5 Hektar. Die Saison ist gerade gestartet.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. In Stickgras ist gerade die Saison für Selbstpflücker wieder angelaufen. Was ist zu beachten? Wie sind die Preise? Und wer nimmt das Angebot an? Ein Überblick.

Sorgsam streicht Doris Struck die Blätter des Erdbeerstrauchs zur Seite, zupft eine knallrote Frucht ab – und lässt sie in den Mund wandern. Kurzes Kauen, ein kritischer Blick, dann nickt Struck zufrieden. Der Geschmackstest überzeugt