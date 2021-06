Delmenhorst erwartet rekordverdächtige Hitze am Donnerstag

Auf 33 Grad könnte die Temperatur am Donnerstag in Delmenhorst klettern. (Symbolfoto)

Jan Eric Fiedler

Delmenhorst. Der deutsche Wetterdienst erwartet am Donnerstag Temperaturen von über 34 Grad in Delmenhorst. Nur selten war es in Delmenhorst im Juni heißer.

Nach dem kalten und verregneten Mai müssen sich die Delmenhorster erstaunlich Schnell auf Hitze einstellen: Am Donnerstag sollen es nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 34 Grad werden. Der DWD warnt in Delmenhorst vor