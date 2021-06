Neues Gesetz soll Verwahrlosung in Delmenhorst bekämpfen

Vermüllung bleibt ein Problem in Delmenhorst – unter anderem im Stadtteil Düsternort. Ein neues Gesetz könnte neue Möglichkeiten bieten.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Würdige Wohnverhältnisse, Verwahrlosung vermeiden: Das neue Wohnraumschutzgesetz in Niedersachsen soll Missstände und Überbelegungen vermeiden und nimmt dabei die Eigentümer in die Pflicht. In Delmenhorst, meint man, werden diese vor Gericht heftige Gegenwehr leisten.

Thomas Lauts klappt sorgsam seine blaue Mappe auf und fischt ein Blatt Papier aus ihr hervor, das ein ausgedrucktes Foto eines Briefkastens zeigt. Der Briefkasten, erzählt Lauts, gehört zu einem Delmenhorster Einfamilienhaus, 102 Quadratmet