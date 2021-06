Die Polizei konnte den Mann auf der Flucht festnehmen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Ein 38-Jähriger Mann hat am Freitag versucht, einen 58-jährigen Mann in einem Haus in Stickgras auszurauben. Der Täter gab sich an der Tür als Paketbote aus.

Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Raubversuch in einem Privathaus an der Bremer Straße, zwischen den Einmündungen Winterweg und Kurzer Weg, zugetragen. Ein 38-Jähriger hat sich der Mitteilung zufolge als Paketbote ausgegeben und vorget