Hier gibts kein Oben und kein Unten: Julius Brunßen im Aerotrim.

Birgit Stamerjohanns

Delmenhorst. Erst kurz vor der Veranstaltung hat festgestanden, dass der "Go Sports Day" in Delmenhorst wie geplant stattfinden kann - trotz erneut gestiegener Coronazahlen. Die Veranstalter des inklusiven Sportfestes sind mit der Premiere am Samstag zufrieden.

Bruno dos Santos Ramos hat noch Energie. Er hat Lust, sich in das Bungee Run einschnallen zu lassen, eine Art aufblasbare Laufbahn. Mit einem Hüftgurt werden jeweils zwei Personen an Gummiseilen befestigt und müssen gegen den Widerstand zu