So sieht er im Original aus, der Freiheitsbrief von 1371, mit dem Delmenhorst das Bremer Stadtrecht verliehen wurde. Sicher aufbewahrt wird das kostbare Pergamentdokument mit den vier gräflichen Siegeln im Niedersächsischen Landesarchiv (Abteilung Oldenburg).

NLA OL Best. 21 Urk. Nr. 192

Delmenhorst. In diesen Tagen feiert Delmenhorst ein besonderes Jubiläum: Vor 650 Jahren wurde der kleine Ort zur Stadt erhoben. Was steht eigentlich in der Urkunde vom 15. Juni 1371?

Es ist ein Datum, von dem in diesen Tagen häufig die Rede ist in Delmenhorst: 15. Juni 1371. Den Nullpunkt der Stadtentwicklung stellt es freilich nicht dar. Schließlich ist die Keimzelle der späteren Stadt, die gräfliche Burg im Delmetal,