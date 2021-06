Ein 81-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch in Delmenhorst bei Rot eine Ampelkreuzung überfahren.

Wolfram Kastl

Delmenhorst. Die Polizei hat am Mittwoch einen Senioren (81) aus dem Delmenhorster Straßenverkehr gezogen, der unter dem Einfluss starker Schmerzmittel stand. Zuvor war er wegen seiner riskanten Fahrweise aufgefallen.

