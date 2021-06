Simone Hemken von der Polizei und Klaus Döring von der LZO freuen sich, dass die neuen mit Warnhinweisen bedruckten Geldumschläge der Polizei bereits einen Betrugsfall verhindern konnten.

Melanie Hohmann

Delmenhorst / Harpstedt . Dank einer neuen Präventionsmaßnahme der Polizei in Delmenhorst und aufmerksamer Bank-Mitarbeiterinnen konnte jetzt ein versuchter Trickbetrug an einem Ehepaar in Harpstedt verhindert werden.

Immer häufiger kommt es vor, dass Betrüger über Schockanrufe versuchen große Mengen Bargeld zu erbeuten. Erst Anfang Juni wurde eine 59-jährige Frau in Ganderkesee Opfer solch eines Trickbetruges. Jetzt konnte ein ähnlicher Betrug