Das Fahrrad sicherer machen: Bild von einer Codieraktion aus dem vergangenen Jahre. (Archivbild)

Laura Nowak

Delmenhorst/ Ganderkesee/ Wildeshausen. Um Fahrräder besser vor Diebstählen zu schützen, bietet die Polizei wieder Fahrradcodierungen an. Für Delmenhorst, Ganderkesee und Wildeshausen hat sie nun Termine genannt.

Die Polizeiinspektion vor Ort bietet ab Juli 2021 unter der Woche wieder an verschiedene Termine zur Fahrradcodierung in drei Dienststellen an. Konkret sind die Dienststellen in Delmenhorst, Ganderkesee und Wildeshausen betroffen. Wie die P