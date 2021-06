Johannes Mitternacht in seinem Element: Der Schauspieler freut sich, dass er bald wieder vor Publikum spielen kann. (Archivfoto)

Niklas Golitschek

Delmenhorst. Der Verein "Stars for kids" kündigt eine szenische Theateraufführung auf der Delmenhorster Burginsel an. "Räuber Hotzenplotz" soll dabei nicht nur Kinder erfreuen.

Es klingt fast wie ein Märchen - und es ist ja quasi auch eins. Endlich kommt nach der langen Corona-Durststrecke wieder Bewegung in das kulturelle Leben der Stadt. Und da will auch der Verein "Stars for kids" mitmischen. Die Vorsitzende Br