Die Zahl der Schuldner hat sich in Delmenhorst trotz der Corona-Pandemie in etwa die Waage gehalten. (Symbolbild)

dpa / Peter Steffen

Delmenhorst. Überschuldete haben nicht nur mit Zahlungsrückständen zu kämpfen, sondern haben auch nach einer Insolvenz noch arge Nachteile. Die Schuldnerberatung Delmenhorst fordert für sie eine schnellere Bonitätsverbesserung.

Das letzte Jahr hat in besonderem Maße gezeigt, dass es auch ohne Vorankündigung finanziell schnell knapp werden kann und in schlimmen Fällen auch eine Insolvenz droht. Zwar können Privatinsolvenzen inzwischen in drei statt sechs Jahren erf