Bei dem Brand entstand 10.000 Euro Schaden.

Gert Westdörp

Delmenhorst. In der Nacht zu Mittwoch ist ein Feuer in einem Gartenhaus in Delmenhorst ausgebrochen. Anwohner verhinderten Schlimmeres.

Bei einem Brand in einem Gartenhaus in Delmenhorst ist in der Nacht zu Mittwoch ein fünfstelliger Schaden entstanden. Laut Polizei brach das Feuer gegen 0.15 Uhr in der Nacht an der Wietingstraße aus. Anwohner hatten die Feuerwehr informier