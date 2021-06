Corona-Inzidenzwert in Delmenhorst sinkt deutlich unter 30

Der Inzidenzwert in Delmenhorst sinkt weiter.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Mittwoch stark gesunken und liegt laut RKI inzwischen fast bei 20. Durch die Entwicklung sind noch in dieser Woche weitere Lockerungen denkbar.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat an diesem Dienstag zwei neue Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet. Vor einer Woche waren es zehn. Der Inzidenzwert sinkt dadurch deutlich um über zehn Punkte von 32,2 auf 21,9. Bereits am Dienstag hatte d