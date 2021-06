Bürgerbüro und Zulassungsstelle bleiben kommende Woche zeitweise geschlossen.

Zacharie Scheurer

Delmenhorst. Bürgerbüro und Zulassungsstelle der Stadt Delmenhorst bleiben kommende Woche zeitweise geschlossen. Das teilt die Stadt mit.

Wie die Stadt Delmenhorst mitteilt, bleiben das Bürgerbüro und die Kfz-Zulassungsstelle, die beide im City-Center an der Langen Straße 1a untergebracht sind, am Dienstagnachmittag, 15. Juni, ab 14 Uhr sowie am Mittwoch, 16. Juni, geschlosse