In der Nacht auf Pfingstsonntag wurde der selbst gebaute Gartenzaun von Heinrich Harries gestohlen.

Svana Kühn

Delmenhorst. 40 bis 50 Arbeitsstunden hat Heinrich Harries in den Bau seines Gartenzauns investiert. An Pfingsten wurde er gestohlen.

Am Samstagabend, 22. Mai, habe er noch vor dem Haus gestanden, der Zaun von Heinrich Harries. Neun bis zehn Meter silbern glänzender Edelstahl trennte den Vorgarten vom Bürgersteig. Als Harries am Pfingstsonntag von seinem Hof in der nördli