Diese neuen Corona-Regeln sollen ab Donnerstag in Delmenhorst gelten

In Delmenhorst sollen ab Donnerstag gelockerte Corona-Regeln gelten.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. In Delmenhorst liegt der Inzidenzwert seit fünf Werktagen stabil unter 50. Damit sollen ab Donnerstag, 10. Juni, gelockerte Corona-Regeln in der Stadt in Kraft treten. Eine Übersicht.

Die Stadt Delmenhorst hat am Dienstagmorgen auf ihrer Website bekanntgegeben, dass aufgrund einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 weitere Lockerungen in Kraft treten. Sie gelten ab Donnerstag und entsprechen der Stufe