So will die Stadt Delmenhorst mehr Platz in Grundschulen schaffen

Mehr Platz für Grundschüler: Delmenhorst muss seine Grundschulen ausbauen.

Matthias Bein/dpa

Delmenhorst. Delmenhorst wächst. Das bringt die Herausforderung mit sich, unter anderem in Grundschulen ausreichend Platz zu schaffen. Auch der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in Grundschulen rückt näher. Wie will die Stadt das in den kommenden Jahren anpacken?

Schulpolitisch ist sie eines der größten Vorhaben der vergangenen Jahre: Die neue Entwicklungsplanung an den Grundschulen in Delmenhorst und deren Umsetzung. Wie diese grob aussehen könnte, hatte bereits ein Gutachter im März&nbs