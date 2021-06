Einen Artikel in der FAZ veröffentlichen: Das hat Mieke Kienast vom Willms-Gymnasium schon als Zwölftklässlerin geschafft.

Klaas Wiggers

Delmenhorst. Mieke Kienast hat sich noch nicht zwischen Polizeikarriere und Journalismus entschieden. Ihren ersten Artikel in der FAZ hat die Schülerin des Delmenhorster Willms-Gymnasiums aber schon veröffentlicht.

Einen eigenen Artikel in einer überregionalen Tageszeitung mit hunderttausenden Lesern platzieren: Was längst nicht jedem Journalisten gelingt, hat Zwölftklässlerin Mieke Kienast vom Delmenhorster Gymnasium an der Willmsstraße geschafft.&nb