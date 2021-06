Sind stolz auf ihr virtuelles Buch: Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c am Max-Planck-Gymnasium.

Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Was sind die schönsten und interessantesten Sehenswürdigkeiten in Delmenhorst? Die Klasse 5c des Max-Planck-Gymnasium ist auf die Suche gegangen und hat ihre Ergebnisse in einem Kinderstadtbuch festgehalten.

Wasserturm, Minigolfanlage, Skaterbahn und Bootsverleih – das sind nur einige der sehenswürdigen Orte in Delmenhorst. Zumindest wenn es nach den Schülerinnen und Schülern der Klasse 5c des Max-Planck-Gymnasiums geht. Zusammen mit ihrem Lehr