Spitzenkoch Kevin Fehling begann seine außergewöhnliche Karriere mit einer Ausbildung im Hotel Thomsen in Delmenhorst. Heute zählt er zu den versiertesten Köchen Deutschlands.

René Riis

Delmenhorst / Hamburg . Der in Delmenhorst aufgewachsene Koch Kevin Fehling ist erneut mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet worden. Damit ist sein Restaurant "The Table“ in der Hamburger Hafencity, weiterhin das einzige mit drei Sternen.

Spitzenkoch Kevin Fehling hat in diesen Tagen allen Grund zur Freude. Der weltberühmte Restaurantführer Guide Michelin 2021 hat ihn für seine Kochkünste erneut mit drei Sternen ausgezeichnet. Außerdem darf der gebürtige Delmenhorster sein&n