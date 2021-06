So lief das erste Wochenende auf der Sommerwiese in Delmenhorst

Mit Regenschirm und Kapuze auf die Sommerwiese: Das durchwachsene Wetter vertrieb einige Gäste.

Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Durchwachsenes Wetter auf der „Sommerwiese 2021“ am vergangenen Wochenende: Bei Dauerregen am Samstag und eher kühlen Temperaturen am Sonntag blieben viele Tische auf der Delmenhorster Hotelwiese leer.

Tolle Stimmung, gutes Essen und ein unterhaltsames Programm auf der Bühne – Die „Sommerwiese 2021“ in Delmenhorst startete mit besten Bedingungen in ihr erstes Wochenende nach der Eröffnung am Freitag. Aber: Das Wetter wollte nur