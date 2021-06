Sie stand gestern im Mittelpunkt des Gottesdienstes im Schatten der St.-Marien-Kirche: Pfarrer Guido Wachtel zeigt die mit Fronleichnam eng verbundene Monstranz.

Dirk Hamm

Delmenhorst. Am Donnerstag, 3. Juni, stand Fronleichnam im Kalender. Eine Prozession war wegen Corona nicht möglich. Aber mit einem Familientag am Sonntag wusste man in St. Marien auch so angemessen zu feiern.

Einmal im Jahr steht sie im Mittelpunkt des Geschehens, zieht die Blicke der versammelten Gemeinde auf sich: Die Monstranz ist unverzichtbares Element, wenn die Katholiken Fronleichnam feiern. Für gewöhnlich tun sie dies mit einer Prozessio