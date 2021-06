500 Menschen demonstrieren in Delmenhorst gegen Polizeigewalt

Aufklärung und Gerechtigkeit waren die zentralen Forderungen der Demonstranten drei Monaten nach dem Tod von Qosay K.

Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Unter dem Titel „Gerechtigkeit für Qosay – Solidarisch gegen Polizeigewalt!“ haben sich am Samstagnachmittag rund 500 Menschen zu einer Demonstration in Delmenhorst eingefunden. Sie forderten die „lückenlose Aufklärung“ der Todesumstände von Qosay K.

