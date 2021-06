Bis zu 400 Teilnehmer waren bei der Demo dabei. Die Polizei musste wegen einzelner Beleidigungen einschreiten.

Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Die Demonstration des "Bündnisses in Erinnerung an Qosay" am Samstagnachmittag in Delmenhorst verlief insgesamt friedlich. Das meldet die Polizei. Allerdings gab es auch Beleidigungen gegen die Beamten vor Ort.

Die mittlerweile dritte Demonstration in Erinnerung an den in Polizeigewahrsam gestorbenen Qosay K. ist "insgesamt friedlich" verlaufen. Das ist die Bilanz der örtlichen Polizeiinspektion, die die Demo begleitet hat.Bei der Versammlung mit