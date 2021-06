Der Mai sorgte immer wieder für Schauer.

Peter Kneffel/dpa

Delmenhorst. Auf warmes Frühlingswetter mussten Delmenhorster im Mai oft verzichten. Stattdessen zeigte sich der Monat wechselhaft und wie schon der April deutlich zu kühl. Das zeigen die Daten des Wetterdienstleisters Wetterkontor.

In den ersten Tagen im Mai lagen die Temperaturen in Delmenhorst laut Daten des Wetterdienstleisters Wetterkontor mit Daten der Wetterstation Bremen durchweg unter der 15-Grad-Marke. Dabei zog am 4. Mai zudem ein Sturmtief vorüber und brach