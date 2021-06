Inzidenzwert in Delmenhorst sinkt weiter langsam

Noch können keine Erleichterungen eingeleitet werden. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Robert-Koch-Institut meldet für Samstag nur drei weitere Infektionen mit dem Coronavirus in Delmenhorst. Der Inzidenzwert sinkt weiter langsam.

Weiter auf einem guten Weg zeigt sich die Stadt Delmenhorst, was das Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus angeht. Zum bereits dritten Tag in Folge liegt der Wert unter der kritischen Grenze von 50. Das Robert-Koch-Institut meldete am Sam