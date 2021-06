Corona-Gefahr: Eltern fordern dringend Luftfilter in Delmenhorster Schulen

Luftfilter für Delmenhorst: Das forderten Elternvertreter im Schulausschuss.

Hauke-Christian Dittrich

Delmenhorst. Die Kurve bei den Corona-Neuinfektionen ist im Sinkflug. Trotzdem fordern Eltern in Delmenhorst Luftfilter für alle Schulen beginnend ab dem neuen Schuljahr. Doch die könnten teuer werden.

Die Corona-Neuinfektionswerte gehen langsam, aber sicher nach unten. Auch in Delmenhorst ist das so, und selbst wenn die Stadt aktuell mit 30,9 (Stand: Montag) den vierthöchsten Wert in Niedersachsen aufweist, ist der Trend der vergangenen